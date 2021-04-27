banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Fantazi dünyası
Fantazi dünyası
Anlamsız bir sidik yarışıdır bu…
Anlamsız bir sidik yarışıdır bu…
Dün dündür bugün bugündür ve Akıncı
Dün dündür bugün bugündür ve...
Tanınmadan önce tanıyabilmeyi öğrendiğimiz zaman kazanmış olacağız
Tanınmadan önce tanıyabilmeyi öğrendiğimiz zaman...
banner376
Flaş Haber
Sabah sabah acı haber!
Kapat

Raef Basher Ali Elgaed 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Raef Basher Ali Elgaed mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Nisan 2021 Salı 14:23
Raef Basher Ali Elgaed 3 gün poliste tutuklu kalacak
banner337

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Raef Basher Ali Elgaed’in “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.  

Sakallı, 22 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleşen trafik kazası sonucunda zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını belirterek, kan ve idrar tahlili sonuçlarında zanlının kanında Hintkeneviri türü türü uyuşturucu madde ve yeşil reçeteyle alınabilen Pregabalin Klonazepam, Alprazolam türü ilaçlara rastlandığını kaydetti.

banner341
Söz konusu belgelerin 6 Nisan 2021 günü ellerine ulaştığını dile getiren Sakallı, zanlının 26 Nisan günü derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Sakallı, zanlının Girne’deki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığına işaret ederek, arama sonucunda 3 gram ağırlığında Hintekeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücünün bulunup emare olarak alındığını anlattı.

Polis ayrıca zanlının ikametgâhında, yatak odasında bulunan elbise dolabı içerisinde 264 bin TL tutarında nakit paranın tespit edildiğine vurgu yaparak, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 2020 yılının Kasım ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan aldığını, tasarrufunda bulunan paraların ise İstanbul’da faaliyet gösteren Ziraat Bankası’ndan Mart 2021 tarihinde Girne’deki Ziraat Bankası’ndaki hesabına aktarıldığını ve başka tarihlerde de hesabına para aktarıldığını beyan ettiğini söyledi.

Sakallı, soruşturmanın devam ettiğine, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, maddelerin laboratuvara gönderileceğine ve meseleyle ilgili bir şahsın arandığına dikkat çekerek, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceği nedeniyle zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emrini verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Raef Basher Ali ElgaedUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baki Yılmaz Ağır ceza mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi
Baki Yılmaz Ağır ceza mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi
İzinsiz ikamet zanlıları cezaevine gönderildi
İzinsiz ikamet zanlıları cezaevine gönderildi
Sosyal medyadan kendi kendilerini deşifre ettiler!
Sosyal medyadan kendi kendilerini deşifre ettiler!
32 kişi hakkında yasal işlem!
32 kişi hakkında yasal işlem!
Sütlüce-Nergisli anayolunda yangın
Sütlüce-Nergisli anayolunda yangın
Lefkoşa sakini şahıs kayıp!
Lefkoşa sakini şahıs kayıp!
Aldığı ürünleri ödemeden marketten kaçtı
Aldığı ürünleri ödemeden marketten kaçtı
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
12 benzer sabıkası var!
12 benzer sabıkası var!
İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak
İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim