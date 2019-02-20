Quasem hintkeneviri ve uyuşturucu hapla yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evinde mahkeme emriyle yapılan aramada 4 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 7 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunan zanlı Talal Sami Talal Qasem, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı Talal Sami Talal Qasem’in 19 Şubat’ta 20.45’te evinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 7 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak, emare alındığını belirtti.

Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturulacak şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi