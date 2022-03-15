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Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı

Ercan Havaalanında meydana gelen 5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Magret Munenanji Erick Nkhoma ve Patrick Ogochukwu Chukwuma bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mart 2022 Salı 12:19
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ercan Havaalanında meydana gelen 5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Magret Munenanji Erick Nkhoma ve Patrick Ogochukwu Chukwuma bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Abbas Abubakar Sharu ve Chinaza Raphael Uchendu’nun bağı olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 2 zanlının da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma, İthal ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.03.2022 tarihinde saat 16:00'da, düzenlenen Kurye operasyonunda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ne giriş yapan Zanlı-1 Magret Munenanji Erick Nkhoma'nın tasarrufunda bulunan siyah renk bavulu içerisinde yapılan aramada; kişisel eşyaları arasında bulunan 3 ayrı poşet içerisindeki kırmızı renk pul biberler arasına gizlenmiş vaziyette bulunan naylon poşet, streç naylon, karbon kağıdı ve koli bantları ile sarılı toplam 6 paket halinde yaklaşık 5 Kilo 200 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp, zanlı 1’in suçüstü gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda; zanlı-1'e bahse konu uyuşturucu maddeleri, aranan bir kişinin aracılığı ile konu uyuşturucu maddeyi teslim edeceği, bu işe karşılık olarak da 500 Dolar para aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, polis ekibi tarafından söz konusu uyuşturucu maddeleri teslim almak için Hamitköy’de bir adrese gelen zanlı-2 Patrick Ogochukwu Chukwuma’nın tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün Zanlı-2 Patrick Ogochukwu Chukwuma'nın Lefkoşa adresinde 11.25 - 13.05 saatleri arasında, mahkeme emri ile yapılan aramada, Zanlı-2'ye ait yatak odasında bulunan eşya dolabındaki karton ayakkabı kutusu içinde üzerinde içinde satışa hazır vaziyette foil kâğıdına sarılı 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların yasal statüleri olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.  

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