Psikiyatr kontrolünden geçirilecekler

Evrim Mehmet Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe ve zanlı 2 Gürsel Ferhat’ın, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Gürsel Ferhat’ın Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve zanlı Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğinin görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti. Polis, zanlı 2 Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı Gürsel Ferhat, psikiyatr kontrolünden geçirilmeyi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.