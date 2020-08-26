Postacı Rami tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammami tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinin olduğu bölgeden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

9 Ağustos tarihinde, Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, Rami Hammami’ye gönderilen bir zarf içerisinde 103 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tespit edildi. Üzerinde “Red Bull” yazılı pembe renkli haplar emare olarak alındı.

EL BOMBASI MOTİFLİ HAPLAR

15 Ağustos tarihinde ise polis ekiplerince Rami Hammami’nin ikametgahında arama yapıldı. Yapılan aramada bir naylon içerisine konulmuş uyuşturucu olduğuna inanılan 23 adet el bombası motifli hap, 18 adet qp motifli hap ve 5 gram ağırlığında metamfetamin bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gönüllü olarak ifade veren zanlı posta yolu ile yurtdışından uyuşturucu madde ve hapları getirttiğini itiraf etti. Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.