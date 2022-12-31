banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polisten uyuşturucu operasyonu!
Polisten uyuşturucu operasyonu
42 yaşında hayatını kaybetti
42 yaşında hayatını kaybetti
13. Maaş mucizesi ve Lale Devri’nin sonu...
13. Maaş mucizesi ve Lale...
Poşet devri kapanıyor
Poşet devri kapanıyor
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7...
banner404

Polisten uyuşturucu operasyonu!

31 Aralık 2022 Cumartesi 11:04
Polisten uyuşturucu operasyonu!

30.12.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, T.M.(E-23) ve Z.B.(E-23)’nin kalmakta oldukları ikametgahlarda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi ile 2 adet öğütücü ve uyuşturucu maddee satışından elde edildiğine inanılan 6000 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
42 yaşında hayatını kaybetti
42 yaşında hayatını kaybetti
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu
Polisten kaçan uyuşturucu zanlısının tutukluluğu 7 gün uzatıldı
Polisten kaçan uyuşturucu zanlısının tutukluluğu 7 gün uzatıldı
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
32 yaşında yaşamına son verdi
32 yaşında yaşamına son verdi
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
'Park' operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
'Park' operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Ne buldularsa çaldılar!
Ne buldularsa çaldılar!
Falyalı cinayeti zanlıları Girne Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya çıkarıldı
Falyalı cinayeti zanlıları Girne Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaya çıkarıldı
1 yıl hapis yatacak
1 yıl hapis yatacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim