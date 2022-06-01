banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Fahişelik Yaptırdı!
Fahişelik Yaptırdı!
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2...
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Hem de 500 polis eksikliği...
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
banner405

Polisten uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

01 Haziran 2022 Çarşamba 13:45
Polisten uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

31.05.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Haspolat-Güngör Anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.A.(E-22) ve S.Ç.(E-22)’nin tasarruflarında yaklaşık 100 gram ağırlığında   hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 140 Euro ve 320 TL nakit para bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da yangın!
Lefkoşa'da yangın!
Güzelyurt’ta trafik kazası!
Güzelyurt’ta trafik kazası!
Salvester BOOTA Kayıp Aranıyor!
Salvester BOOTA Kayıp Aranıyor!
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Polisin dur emrine uymayan Salih Mavideniz hala bulunamadı
Polisin dur emrine uymayan Salih Mavideniz hala bulunamadı
Haftalık İtfaiye Raporu
Haftalık İtfaiye Raporu
ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER
ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim