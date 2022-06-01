Polisten uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

31.05.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Haspolat-Güngör Anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.A.(E-22) ve S.Ç.(E-22)’nin tasarruflarında yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 140 Euro ve 320 TL nakit para bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.