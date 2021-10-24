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Polisten sıkı denetim!

23.10.2021 - 24.10.2021 tarihleri, 20:00-05:00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş, beş İlçe’de de (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele) trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

24 Ekim 2021 Pazar 10:04
Polisten sıkı denetim!

Girne’de gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında ise bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİ KAPSAMINDA;

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Lefkoşa’da 450 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 215 araç sürücüsü hakkında (1’i alkollü olmak üzere) ileri işleme gidilirken, sigortasız araç kullanmak suçundan dolayı iki araç trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da 580 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü (5’i alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç sürücücüsü alkollü araç kullanma suçundan dolayı tutuklanmış ve sigortasız ve alkollü araç kullanmak suçlarından dolayı ise 5 araç trafikten men edilmiştir.

Girne’de 690 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 161 araç sürücüsü (49’u alkollü araç kullanmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, iki araç sürücüsü tutuklanmış ve 61 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta 420 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü (2’si alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç sürücüsü tutuklanırken, iki araç ise trafikten men edilmiştir

İskele’de 450 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü (4’ü alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilmiştir.

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