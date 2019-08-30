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Polisten sanal bet operasyonu

Polisten sanal bet operasyonu

30 Ağustos 2019 Cuma 16:02
Polisten sanal bet operasyonu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklanan Okan Erdoğan, Gizem Paralı, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ışığında 29 Ağustos Perşembe günü, FEO Elegance sitesinde bulunan bir dairede mahkeme emri üzerine arama yapıldığını söyledi.

Suiçmez, operasyon sonucu 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dökümanın emare olarak alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada sanal bet olayının iki vardiya halinde yürütüldüğünü, ikinci vardiyanın arandığını söyledi.Polis, zanlı Ademoğlulları’nın ise bir başka apartmanda yakalandığını, tasarufunda 94 bin 200 TL bulunduğunu, parayı ailesinin gönderdiğini ancak hafta sonu olması nedeniyle bankalardan inceleme yapamadıklarını söyledi.

Meselenin yeni başladığına dikkat çeken Suiçmez, aranan iki önemli şahsın olduğunu,yeni adresler tespit edidiğini, incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme  talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı BahisBet
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