Polisten sahte para uyarısı!

06-08.07.2022 tarihleri arasında, Girne’de, A.E.M.(E-29), tasarrufundaki 100’lük banknotlardan ve KK11264874CK11, KK11264873CK11, KB53287295KB2, KB53287296KB2, KL91537269BL12, KL91537270BL12, KL91537268BL12, KK11264875CK11, KL91537521BL12, KL91537520BL12 seri numaralarından oluşan sahte olduğuna inanılan 1000 Dolar nakit parayı bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada A.E.M’nin, K.B.(E-33) ile birlikte, tasarruflarında bulundurdukları muhtelif seri numaralarındaki sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan toplamda 21.700 Dolar nakit parayı da Girne’de bir kumarhanede kumar oynamak maksadıyla tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.