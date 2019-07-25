banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425
Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para
1 KİŞİ TUTUKLANDI
1 aylık bebek yaşamını yitirdi
1 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Polisten sahte para uyarısı
POLİSTEN SAHTE PARA UYARISI
Gifa’yı kurşunlayan sanık Yalçın 15 yıl hapis yatacak
GİFA'YI KURŞUNLADI 15 YIL YEDİ
banner307

Polisten sahte para uyarısı

Polisten sahte para uyarısı

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:17
Polisten sahte para uyarısı

24.07.2019 tarihinde, Lefkoşa ve Girne’de iki şahıs tarafından, A 437 707 766 seri numaralarını kapsayan 100’lük sahte banknotlar ile A 625 255 062  seri numaralarını kapsayan 50 TL’lik sahte banknotların piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük ve 50’lik  “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.  

Son Güncelleme: 25.07.2019 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para
Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para
1 aylık bebek yaşamını yitirdi
1 aylık bebek yaşamını yitirdi
Glapsides’te deniz bisikleti ile sürüklenen 4 kişi kurtarıldı
Glapsides’te deniz bisikleti ile sürüklenen 4 kişi kurtarıldı
Gifa’yı kurşunlayan sanık Yalçın 15 yıl hapis yatacak
Gifa’yı kurşunlayan sanık Yalçın 15 yıl hapis yatacak
100 liralık soygun...
100 liralık soygun...
Akgün, 1 gün daha tutuklu kalacak...
Akgün, 1 gün daha tutuklu kalacak...
4 kök hint kenevirine 5 ay hapis cezası!
4 kök hint kenevirine 5 ay hapis cezası!
Ülkeden ihraç edilecek
Ülkeden ihraç edilecek
Girne'de akıl almaz kundaklama!
Girne'de akıl almaz kundaklama!

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim