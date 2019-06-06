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Polisten sahte para uyarısı

Polisten sahte para uyarısı

06 Haziran 2019 Perşembe 10:54
Polisten sahte para uyarısı

06.06.2019 tarihinde, Girne’de bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunan ve sahte olduğu düşünülen 19 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşun toplam 950 TL nakit paranın 400 TL’sinin piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. 

Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu 50 TL’lik sahte banknotların hepsi de A 625255062 seri numarasından oluşmaktadır. 

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralı 50’lik  “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

Son Güncelleme: 06.06.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
SahtePara
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