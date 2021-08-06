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Polisten kaçan ve kullandığı araçla kaza yapan şahıs tutuklanmaktan kurtulamadı

06 Ağustos 2021 Cuma 16:36
Polisten kaçan ve kullandığı araçla kaza yapan şahıs tutuklanmaktan kurtulamadı

Narkotik polisin düzenlemiş olduğu operasyonda yakalanmamak için kullanımındaki araçla polisin aracına çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak yakalanan ve tasarrufunda Hint keneviri olduğuna inanılan yaklaşık 90 gr 100 ml madde bulunan Muammer Arı tutuklandı.

Zanlı bugün 06.08.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Alınan bir ihbar doğrultusunda 05.08.21 tarihinde zanlının Glapsides plajı park yerinde kullanımındaki araç ile seyir halinde iken tespit edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının yanına gelmekte olan ve durdurmak için önünü kesmeye çalışan polis aracına çarparak uzaklaşmaya çalıştığını belirletti.

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İki polis aracı ile zanlının peşine düşüldüğünü, zanlının kullanımındaki araç ile hastane çemberini ters dönerek kaçmaya çalışırken kaldırıma çarparak aracının takla attığına değinen tanık polis, buna rağmen zanlının aracın sağ ön camından çıkmayı başardığını ve koşarak kaçmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Yaklaşık 35 mesafelik bir kovalamaca sonrası makul güç kullanılarak yakalanan zanlının alıkonduğunu ve üzerinde yapılan aramada sağ ayak çorabı içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belitti.

Akabinde zanlı huzurunda kullanımındaki araç ve çevresinde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlinmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 87 gr ağırlığında madde, bir adet tütünle karışık uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan kullanılmamış sigara ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığına vurgu yapan tanık polis, akabinde zanlının tedavisi yapılmak üzere Gazimağusa hastanesine götürüldüğünü ve 4 saat süreyle müşahede altında kaldığını söyledi.

Müşahede sonrası zanlı ile birlikte ikametgahına gidildiğini ve arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığına dikkat çeken tanık polis, ikametgahın yatak odasında komodin içerisinde, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 29880 TL, 450 dolar, 55 Euro ve 20 Stg nakit para ve balkondaki tahliye borusu içerisine gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerindeki incelemenin devam edeceğini ve alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muammer ArıUyuşturucu
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