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Polisten kaçak et operasyonu!

Polisten kaçak et operasyonu!

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:32
Polisten kaçak et operasyonu!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa-Lefkoşa güzergahında seyir eden FJ 968 plakalı van bir aracta polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gümrüğe bildirilmemiş çok miktarda et bulunması üzerine söz konusu aracın sürücüsü zanlı Yakub Karamez, tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Aytaç Çebi, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Çebi, 21 Şubat 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şubesi’nden Mağusa- Lefkoşa istikametine seyretmekte olan FJ 968 plakalı van aracın içinde gümrüksüz mal olabileceği bilgisini aldıklarını dile getirerek, konu aracın Girne dağyolu kavşağı yakınında durdurularak kontrol edildiğini kaydett. Çebi, yapılan kontrol sonucunda aracın bagaj kısmında gümrüğe beyan edilmemiş 178 kilo bonfile et, 65 kilo ise biftek tespit edildiğini bildirerek, aracın sürücüsü olan  zanlı Yakub Karamez’in de suçüstü yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Çebi, etlerin ve aracın emare altına alındığına işaret ederek, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde etleri İnönü çöplüğüne getiren Halit Nuray isimli şahıstan Atatürk Stadyumu yanındaki elektrik trafosunun yanına bırakmak üzere aldığının tespit edildiğine dikkat çekti. Mesele ile ilgili zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ve etleri teslim alacak şahısların henüz teşhis edilmediğini dile getiren Çebi, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, işlediği suçtan pişmanlığını dile getirerek, mahkemeden özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

    

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Anahtar Kelimeler:
Yakub KaramezKaçak Et
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