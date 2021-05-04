Polisten haberler..

Hırsızlık

24-30.04.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, Kayalar-2 isimli apartmanın merdiven boşluğunda bulunan çeşitli şahıslara ait bir adet şezlong, bir adet plastik çamaşır asma aparatı, bir adet halı ve bir çift spor ayakkabı çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.M.(K-56) ve M.C.M.(E-26) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Sokağa Çıkma Yasasına Aykırı Hareket ve Yasal Emirlere Riayetsizlik

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 03-04.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.