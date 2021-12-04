Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

30.11.2021 tarihinde, Girne Antik Limanın kale arkası kısmında denize düşerek yaşamını yitiren Mohomed Lamine DİAKİTE(E-20)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin suda boğulma olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE SARHOŞLUK

04.12.2021 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde F.C.(E-32) 194 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.K.(E-29)’yi sol kol iç kısmından ağır şekilde yaralamıştır. S.K., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

03.12.2021 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, İskele’de, Ş.A.(E-51) yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında tahta kalıbın üstünde çalıştığı sırada, dengesini kaybederek toprak zemine düşüp ağır şekilde yaralanmıştır. Ş.A., ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Adı edilenin hayati tehlikesi bulunmakta olup, soruşturma devam etmektedir.