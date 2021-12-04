banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Covid-19 yine can aldı!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
banner404
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

Polisten haberler

4 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

04 Aralık 2021 Cumartesi 12:01
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

30.11.2021 tarihinde, Girne Antik Limanın kale arkası kısmında denize düşerek yaşamını yitiren Mohomed Lamine DİAKİTE(E-20)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin suda boğulma olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE SARHOŞLUK

04.12.2021 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde F.C.(E-32) 194 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile S.K.(E-29)’yi sol kol iç kısmından ağır şekilde yaralamıştır. S.K., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

03.12.2021 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, İskele’de, Ş.A.(E-51) yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında tahta kalıbın üstünde çalıştığı sırada, dengesini kaybederek toprak zemine düşüp ağır şekilde yaralanmıştır. Ş.A., ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Adı edilenin hayati tehlikesi bulunmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kaptan Köşkü” operasyonunda tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı
“Kaptan Köşkü” operasyonunda tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı
10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevine gönderildi
10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevine gönderildi
Girne'de tecavüz iddiası!
Girne'de tecavüz iddiası!
Rüzgâr operasyonu zanlısının tutukluluğu 4 gün uzatıldı
Rüzgâr operasyonu zanlısının tutukluluğu 4 gün uzatıldı
Tüm zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
Tüm zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
Yaralama zanlı mahkemeye çıkarıldı
Yaralama zanlı mahkemeye çıkarıldı
“Çıkmaz Sokak” operasyonunda yakalanan zanlı Aslantekin’in tutukluluk süresi uzatıldı
“Çıkmaz Sokak” operasyonunda yakalanan zanlı Aslantekin’in tutukluluk süresi uzatıldı
Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Çitim'e casusluk suçlaması
Çitim'e casusluk suçlaması
7.65'likle yakalandı
7.65'likle yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim