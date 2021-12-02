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Polisten haberler

2 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

02 Aralık 2021 Perşembe 14:05
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE, KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE
TASARRUFU
01.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, M.A.(E-41)’nın kalmakta olduğu ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 9 mm çapında üç adet tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör ile 7.65 mm çapında 26 adet canlı mermi, yaklaşık 25 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam nargile ile 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 19.000TL, 1180stg, 3500euro ve 532 dolar bulunarak emare olarak alınmıştır.

M.A.’nın aracında yapılan aramada ise; satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram
ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

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29.11.2021 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Önay KARARLI(E-54)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN
ETMEYE TEŞEBBÜS
01.12.2021 tarihinde, saat 19:15 sıralarında, Ercan Havalimanında, T.C.I.(E-24)’nın
daha önceden sahte olarak düzenlenen PCR testini gösteren evrağı, KKTC’den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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