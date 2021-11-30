Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

29.11.2021 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Tepebaşı’nda sakin Önay KARARLI (E-54) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.



AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

30.11.2021 tarihinde saat 03:00 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan B.I.(E-21) ve B.Z.U.(E-19)’nun üzerlerine, plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ateşli silah ile ateş edilmiştir. Olay sırasında B.I. sağ arka baldırından ağır şekilde yaralanmış olup, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Sevisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

27.11.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulunan M.A.K.(E-23)’nın, market içerisinde satışa sunulan toplamda 5324TL değerindeki kişisel bakım ürünü ile giyim ve elektronik malzemesi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTELENMİŞ RESMİ BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRME VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

26.11.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, A.K.(E-22), tasarrufunda bulundurduğu daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

26.11.2021 tarihinde, Gazimağusa' da, Ö.D.(E-58)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.