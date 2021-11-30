banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar: “Yeni siyaset, Kıbrıs’ta yeni bir aşamadır, federal modele kapılar kapandı”
“Artık Kıbrıs’ta iki ayrı egemen...
Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı'nda incelemelerde bulundu
“Yoğunluktan dolayı yaşanan sıkıntı gideriliyor”
Pandemi Hastanesi’ndeki 24 yataklı yoğun bakım servisi tamamen doldu
Yoğun bakımda yer kalmadı!
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına yazdırdık!
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına...
banner405

Polisten haberler

30 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

30 Kasım 2021 Salı 12:50
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

29.11.2021 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Tepebaşı’nda sakin Önay KARARLI (E-54) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.


AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

30.11.2021 tarihinde saat 03:00 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan B.I.(E-21) ve B.Z.U.(E-19)’nun üzerlerine, plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ateşli silah ile ateş edilmiştir. Olay sırasında B.I. sağ arka baldırından ağır şekilde yaralanmış olup, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Sevisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

27.11.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulunan M.A.K.(E-23)’nın, market içerisinde satışa sunulan toplamda 5324TL değerindeki kişisel bakım ürünü ile giyim ve elektronik malzemesi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

SAHTELENMİŞ RESMİ BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRME VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

26.11.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, A.K.(E-22), tasarrufunda bulundurduğu daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner341

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

26.11.2021 tarihinde, Gazimağusa' da, Ö.D.(E-58)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Son Güncelleme: 30.11.2021 16:02
Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hurda bisiklet sirkat eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Hurda bisiklet sirkat eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Emre Genç’in ölümüne sebep olan araç sürücüsü teminata bağlandı
Emre Genç’in ölümüne sebep olan araç sürücüsü teminata bağlandı
Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret 1 gün poliste tutuklu kalacak
Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret 1 gün poliste tutuklu kalacak
Kanunsuz silah taşıyan Koral Kalkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kanunsuz silah taşıyan Koral Kalkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!
Çamaşır toplarken gürültü yapan eşini darp etti
Çamaşır toplarken gürültü yapan eşini darp etti
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis meselesinde yeni tutuklama yanında bir zanlı serbest kaldı
Yasa dışı bahis meselesinde yeni tutuklama yanında bir zanlı serbest kaldı
Kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem
Kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem
Uyuşturucu tasarrufu: İki kişi tutuklandı
Uyuşturucu tasarrufu: İki kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim