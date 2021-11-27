Polisten haberler

SAHTELENMİŞ RESMİ BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRME VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

26.11.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, A.K.(E-22), tasarrufunda bulundurduğu daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

26.11.2021 tarihinde, Gazimağusa' da, Ö.D.(E-58)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.