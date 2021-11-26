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Polisten haberler

26 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

26 Kasım 2021 Cuma 11:48
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1.    24.11.2021 tarihinde, Ağırdağ’da  kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayhan TOPAL (E-64)’ın  yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalağı, kalp krizi ve  kalp yetmezliği “ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2.    23.11.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Godswıll Onyeka NNAMDI (E-21)’nin, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

    25.11.2021 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan N.R.M.B. (E-38)’ye  narkotik dedektör köpeği vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK 

25.11.2021 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Gönyeli’de bir ikametgaha izinsiz giren T.C.A(E-38), ikametgah içerisinde bulunan inşaat malzemelerini çalarak olay yerinden uzaklaştığı esnada polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak tutuklanmıştır.Bahse konu inşaat malzemeleri emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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