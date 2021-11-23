Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 22.11.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin Petr TİMUCHENKO (E-70), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek burda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.



2. 23.11.2021 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkşa Minareliköy’de sakin Ahmet KÜÇÜK (E-57), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmış olup yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

21.11.2021 tarihinde, Mağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Abdulrahman YAHAYA (E-25)’nın, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve dokuörnekleri alınmıştır.

Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

22.11.2021 tarihinde 12:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan B.B.D.(E-44)’ye narkotik dedektör köpeği vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında

hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.