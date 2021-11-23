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Polisten haberler

23 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

23 Kasım 2021 Salı 10:20
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
1. 22.11.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin Petr TİMUCHENKO (E-70), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek burda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.


2. 23.11.2021 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkşa Minareliköy’de sakin Ahmet KÜÇÜK (E-57), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmış olup yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)
21.11.2021 tarihinde, Mağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Abdulrahman YAHAYA (E-25)’nın, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku
örnekleri alınmıştır.

Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.


KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
22.11.2021 tarihinde 12:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan B.B.D.(E-44)’ye narkotik dedektör köpeği vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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