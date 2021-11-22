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Polisten haberler

22 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:46
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

22.11.2021 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Girne’de sakin Nurseda ERTÜRK(K-27), kalmakta olduğu  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA VE CİDDİ DARP

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21.11.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, İskele'de faaliyet gösteren bir inşaat şantiyesinin lojmanı içerisinde, İ.K.(E-46) ve M.K.(E-27), yaşanan tartışma sonucu A.E.(E-34)’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra İ.K. elinde bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle, A.E’nin göğüs üst kısmına vurmak suretiyle adı edilenin yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

KANUNSUZ AVLANMA

21.11.2021 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, ava kapalı bölge olan   Ercan Havalimanı’nın doğu kısmında, üç kişinin tasarruflarında bulunan kayıtsız 5 köpekle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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