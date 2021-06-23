Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

19.06.2021 tarihinde Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Patrick Victor WRİGHT (E-69) ’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

02.06.2021 tarihinde, Güzelyurt’da M.K.(E-30) çalışmakta olduğu iş yerine ait suların satışından elde ettiği 196 TL parayı işyerine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.