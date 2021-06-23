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Polisten haberler..

23 Haziran 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:30
Polisten haberler..
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

19.06.2021 tarihinde Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Patrick Victor WRİGHT (E-69) ’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK      
02.06.2021 tarihinde, Güzelyurt’da M.K.(E-30) çalışmakta olduğu iş yerine ait suların satışından elde ettiği 196 TL parayı işyerine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET   

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 12:48
Anahtar Kelimeler:
Polis Basın Bülteni
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