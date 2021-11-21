Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

20.11.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Abdulrahman YAHAYA (E-25) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Mütevefanın cesedi üzerine yapılan dış muaynede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

19.11.2021 tarihinde,Ye niceköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayşe YALÇINAY (K-67)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

20.11.2021 tarihinde 13:30 sıralarında, Taşkınköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K(E-24)‘nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık bir gr ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.