banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis'te bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
Bütçe Meclis'te görüşülecek
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Akıncılar'da kaçak et!
Akıncılar'da kaçak et!
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
banner405

Polisten haberler

21 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

21 Kasım 2021 Pazar 10:07
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

20.11.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Abdulrahman YAHAYA (E-25) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Mütevefanın cesedi üzerine yapılan dış muaynede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

banner341
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

19.11.2021 tarihinde,Ye niceköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayşe YALÇINAY (K-67)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

20.11.2021 tarihinde 13:30 sıralarında, Taşkınköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K(E-24)‘nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık bir gr ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 ilçede asayiş ve trafik denetimi
3 ilçede asayiş ve trafik denetimi
Cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan şahsa 2 gün tutukluluk
Cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan şahsa 2 gün tutukluluk
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak
Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapan zanlı tutuksuz yargılanacak
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisi darp edenler teminata bağlandı
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim