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Polisten haberler

19 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni.

19 Kasım 2021 Cuma 14:10
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

16.11.2021 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hikmet KURAL(E-71)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kronik Böbrek Yetmezliği, Kalp Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

18.11.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu Dikmen kavşağı üzerinde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü N.W.S.A.(E-21)’nın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracı içerisinde yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

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05.11.2021 tarihinde, 13:00-13:30 saatleri arasında, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren bir özel hastanede, ameliyat masrafı olarak tahsil edilen ve muhasebe odası içerisindeki kilitli çekmecede muhafaza edilmekte olan hastaneye ait 45.000TL nakit paranın çalındığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Z.A.(K-45) ve R.S.A.(E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK VE TEDAVÜLE SÜRMEK

18.11.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, R.P.(E-31)’nin daha önceden sahte olarak düzenlenmiş olan PCR testini gösteren evrağı, KKTC’den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.E.B.(E-71) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

12-15.11.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, İ.G.K.(E-32)’nin İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne kaydı olmadığı halde, 21 adet Vemcaine marka ve 60 adet Maxicaine Fort marka ilacı satarak İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı harekette bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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