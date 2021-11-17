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Polisten haberler

17 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

17 Kasım 2021 Çarşamba 14:55
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 16.11.2021 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Cenk DİLHAN (E-47) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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2. 16.11.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hikmet KURAL (E-71) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ANIZ YAKMAK

16.11.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Büyükkonuk’ta, R.D.(E-61)’nin arazisi içerisinde bulunan kuru ot ve anızları gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın, yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edilmiştir. Yangın İskele İtfaiye Şubesi tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 10 dönüm kuru ot ve anız ile bir adet zeytin ağacı yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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