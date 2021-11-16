Polisten haberler

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK(GELİŞME)

Kasım 2021 ayı içerisinde, Tuzla-Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.Ö.(E-20) ve U.K.(E-19) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR

04.11.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Ecevit Sokak üzerinde, A.A.A.A.(E-19), aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet SAÇAR’ın sol koluna sert bir cisimle vurmak suretiyle adı edilenin bileğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs 15.11.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.