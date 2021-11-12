Polisten haberler

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Dün saat 10:30 sıralarında, Derinya Kara Giriş-Çıkış kapısından kullanımında bulunan aracı ile KKTC’ye giriş yapan P.N.(E-39)’nin aracında yapılan aramada; bir adet av tüfeği, 46 adet canlı av tüfeği fişeği ve 7 adet vurulmuş av hayvanı (cigla) bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Dün Lefkoşa’da sakin Beni Bellard ISHIMWE (E-27)’nin, 07.11.2021 tarihinde saat 21:00’de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı ev arkadaşı tarafından polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.