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Polisten haberler

12 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni'nden haberler..

12 Kasım 2021 Cuma 12:30
Polisten haberler

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Dün saat 10:30 sıralarında, Derinya Kara Giriş-Çıkış kapısından kullanımında bulunan aracı ile KKTC’ye giriş yapan P.N.(E-39)’nin aracında yapılan aramada; bir adet av tüfeği, 46 adet canlı av tüfeği fişeği ve 7 adet vurulmuş av hayvanı (cigla) bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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KAYIP ŞAHIS

Dün Lefkoşa’da sakin Beni Bellard ISHIMWE (E-27)’nin, 07.11.2021 tarihinde saat 21:00’de kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı ev arkadaşı tarafından polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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