Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

10.11.2021 tarihinde, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yatılı tedavi gören Meyrem Ceren KIRMA (K-8), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17:00 sıralarında yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

11.11.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, cadde üzerinde yaya halde bulunan T.V.N.(E-23)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada; içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

10.11.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, M.P.A.(E-69)’nın, daha önceden sahte olarak düzenlemiş olduğu PCR testini gösteren evrağı, KKTC’den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK

10.11.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Z.K.(E-26)’nin, Kuzucuk’da bulunan Hacı Bahire Halil Konağı isimli binanın giriş kapısını açıp içeriye girdikten sonra, merdivenlerin alüminyum korkuluklarını sökmek suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.