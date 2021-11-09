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Polisten haberler

9 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

09 Kasım 2021 Salı 11:28
Polisten haberler

Nİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

03.11.2021 tarihinde, Bafra’da deniz içersinde ölü olarak bulunan Margagertrud BUCHAARD (K-72)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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VAHİM ZARAR VE DARP

08.11.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışmakta olan Y.K.(E-35), inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesi ile M.A.S.H.(E-27)’nin boğazını sıkıp darp ettikten sonra adı edilenin sağ elini bükmek suretiyle sağ el orta parmağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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