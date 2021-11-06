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Polisten haberler

6 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

06 Kasım 2021 Cumartesi 08:29
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN VE HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

05.11.2021 tarihinde, Gönyeli’de  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından N.A.Ç.(E-39)’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2,5 gram ağırlığında kokain ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

05.11.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’ nde, faaliyet gösteren bir spor salonu içerisinde, U.A.(E-49) aralarında çıkan tartışma sonucu Z.S.(E-47) ile kavga edip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurdukları sırada, U.A. tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile Z.S’nin sağ koluna vurmak suretiyle kolunun kırılmasına sebep olmuştur.

Z.S., Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, U.A. ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP  

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06.11.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence yerinde müşteri olarak bulunan M.B.(E-23) 124 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, hesap anlaşmazlığı yüzünden mekandaki görevliler ile işletme dışında tartıştığı sırada, o esnada eğlence yerinden çıkan Mehmet ŞEN’in burnuna yumruk vurup adı edilenin burnunun kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Haberleri
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