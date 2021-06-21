Polisten haberler..

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKETSokağa çıkma yasağı kapsamında; 20-21.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS
20.06.2021 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Alsancak’ta sakin Mesut KAYNARCA (E-41) tek katlı ikametgahının damına çıkmak için kullandığı tahta merdiven üzerinden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.