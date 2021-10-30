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Polisten haberler

30 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

30 Ekim 2021 Cumartesi 10:15
Polisten haberler

Girne’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Öner’in (E-68) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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 Dipkarpaz’da, polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik denetimi sırada alkollü araç kullandığı tespit edilen T.B.C.’nin (E-24) şüpheli hareketleri üzerine bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 0,5 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutulandı. Soruşturma devam ediyor. 

 

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Son Güncelleme: 30.10.2021 10:23
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