Polisten haberler

Girne’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Öner’in (E-68) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dipkarpaz’da, polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik denetimi sırada alkollü araç kullandığı tespit edilen T.B.C.’nin (E-24) şüpheli hareketleri üzerine bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 0,5 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutulandı. Soruşturma devam ediyor.



