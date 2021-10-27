banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü
Faiz oranları düştü
Bafra'da feci kaza
Ölümlü trafik kazası
Akaryakıt ve tüp gaza yapılacak artışlar belirlendi
Yeni zamlar kapıda!
UBP'de kurultay heyecanı
UBP'de kurultay heyecanı
banner376

Polisten haberler

27 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:34
Polisten haberler

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

    27.10.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, Koray ÇAVDAR (E-42), yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile, Nuhun Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 3 metre derinliğe düşüp takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Koray ÇAVDAR olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME) 

25.10.2021 tarihinde, Yedikonuk'ta ikametgahının avlusu içerisinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer ÖZTÜRK (E-60)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU    
    26.10.2021 tarihinde, 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.(E-34)’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

banner341

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

    25.05.2021 - 27.07.2021 tarihleri arasında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan O.N.(E-34)’nin, iş yerine ait kredi kartı ile kendi aracına benzin ikmali, market ve eczanelerden toplam 4.226 TL tutarında alış veriş yaptığı ayrıca iş yerine ait henüz değerleri tespit edilemeyen hurda alüminyum parçalarını çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP    
    24.10.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Semih Sancar Caddesi üzerinde H.I.(E-25) kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, tehlikeli bir şekilde sürüş yaptığı gerekçesi ile önünde ayni istikamete doğru seyir halinde olan S.E.(E-36) kullanımındaki aracı durmasını sağladıktan sonra aralarında çıkan tartışma sırasında, S.E’yi göğsünden itip yere düşürüp yüzüne tekme vurup iki dişinin kırılmasına ve alt dudağının yırtılmasına sebep olmuştur. H.I.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 


ÇALMAK NİYETİYLE TEHDİTLE MAL İSTEME VE ŞİDDET TEHDİDİ

    25.10.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yeri işletmecisi olan B.B.(E-40), müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı D.K.(K-22)’ye, 26.860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için adı edilene şiddet tehdidinde bulunup tehditle mal istemiş, akabinde adı edilenin konu  borç senedini imzalamasını sağladığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine B.B.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Sahte para zanlısına 2 gün tutukluluk
Sahte para zanlısına 2 gün tutukluluk
Bıçaklı yaralama zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Bıçaklı yaralama zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Sahte AdaPass soruşturması: Ahmet Karabulut Tutuksuz yargılanacak
Sahte AdaPass soruşturması: Ahmet Karabulut Tutuksuz yargılanacak
Video skandalı davasında 5 tutukluya üçer gün ek tutukluluk
Video skandalı davasında 5 tutukluya üçer gün ek tutukluluk
Gökhan Binici tutuklu yargılanacak
Gökhan Binici tutuklu yargılanacak
Bekir Fakı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Bekir Fakı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim