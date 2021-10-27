Polisten haberler

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

27.10.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, Koray ÇAVDAR (E-42), yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile, Nuhun Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 3 metre derinliğe düşüp takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Koray ÇAVDAR olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

25.10.2021 tarihinde, Yedikonuk'ta ikametgahının avlusu içerisinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ömer ÖZTÜRK (E-60)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

26.10.2021 tarihinde, 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.(E-34)’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

25.05.2021 - 27.07.2021 tarihleri arasında, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan O.N.(E-34)’nin, iş yerine ait kredi kartı ile kendi aracına benzin ikmali, market ve eczanelerden toplam 4.226 TL tutarında alış veriş yaptığı ayrıca iş yerine ait henüz değerleri tespit edilemeyen hurda alüminyum parçalarını çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

24.10.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Semih Sancar Caddesi üzerinde H.I.(E-25) kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, tehlikeli bir şekilde sürüş yaptığı gerekçesi ile önünde ayni istikamete doğru seyir halinde olan S.E.(E-36) kullanımındaki aracı durmasını sağladıktan sonra aralarında çıkan tartışma sırasında, S.E’yi göğsünden itip yere düşürüp yüzüne tekme vurup iki dişinin kırılmasına ve alt dudağının yırtılmasına sebep olmuştur. H.I.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



ÇALMAK NİYETİYLE TEHDİTLE MAL İSTEME VE ŞİDDET TEHDİDİ

25.10.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yeri işletmecisi olan B.B.(E-40), müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı D.K.(K-22)’ye, 26.860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için adı edilene şiddet tehdidinde bulunup tehditle mal istemiş, akabinde adı edilenin konu borç senedini imzalamasını sağladığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine B.B.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.