Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

25.10.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Yedikonuk'da sakin Ömer ÖZTÜRK (E-60), ikametgahının avlusu içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

25.10.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; E.O.M.A.(E-22) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde konu araçta yolcu olarak bulunan O.İ.A.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.U.N.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE PARA TASARRUFU VE TEDAVÜLE SÜRME

25.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine müşteri olarak giden A.A.A.(K-26), konu iş yerinden satın almış olduğu cep telefonlarına karşılık tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB 74166180 D ve KB 75652583 D seri numaralı iki adet 50 ABD Dolarını verip tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklanmış olup, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan MF 48086124 J ve ME 61937627 I seri numaralı 2 adet 20 ABD Dolarları ile PB 03408656 A seri numaralı bir adet de 10 ABD doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

25.10.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Yamaçköy’de sakin engelli birey Meyrem TOPRAK (K-39) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur. Soruşturma devam etmektedir.