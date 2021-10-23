Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

20.10.2021 tarihinde, Dipkarpaz’da, Zafer Burnunda Altın Kumsal sahilinde deniz içerisinde bulunduğu esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Wilde HANS HELMUT (E-86)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp krizi" olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA

22.10.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Girne’de, Mücahitler Caddesi üzerine bulunan bir apartmanın giriş kısmında, B.S.O.(E-25) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Clinton IKECHUKWU(E-25)’yu göğüs kısmından yaralamıştır.

Olayda yaralanan Clinton IKECHUKWU, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. B.S.O.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

15.10.2021 tarihinde, Lefkoşa’da sakin İzzet ERASLAN (E-33) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Olay polisin bilgisine 22.10.2021 tarihinde gelmiş olup, bahse konu şahıs aranmaktır. Soruşturma devam etmektedir.