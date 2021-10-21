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Polisten haberler

21 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni

21 Ekim 2021 Perşembe 13:07
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

20.10.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Dipkarpaz’da, Zafer Burnunda Altın Kumsal sahilinde KKTC’de turist olarak bulunan Wilde HANS HELMUT (E-86), deniz içerisinde bulunduğu esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

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19.10.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında, KKTC’ye giriş yapan S.E.(E-33)’nin eşyalarında yapılan arama sonucu, konu şahsın tasarrufunda muhtelif markalarda cinsel gücü artırıcı toplam 700 paket jel bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve olay ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.G.(E-40) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

18.10.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Şahin ÇEPİK (E-23), 20.10.2021 tarihinde bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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