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Polisten haberler

20 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:27
Polisten haberler

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

20.10.2021 tarihinde, saat 08:30 raddelerinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir Un Fabrikasında çalışmakta olan S.Ö.(E-51)’nün, fabrikanın deposunda muhafaza edilen 25 kiloluk iki un çuvalını çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

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1. 19.10.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Gazimağusa’da E.E.M.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 44 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunan yeşil bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile söz konusu ikametgahta bulunmakta olan A.A.(E-20), O.A.A.M.(E-19), H.A.(E-19) ve T.H.H.H.(E-20) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturma neticesinde H.A.(E-19)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.10.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.K.(E-40)’nin kullanımında bulunan araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yeşil reçeteyle tabii 2 adet Suboxone hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

18.10.2021 tarihinde, 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Şahin ÇEPİK (E-23) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış olup halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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