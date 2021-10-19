Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 16.10.2021 tarihinde, Cihangir’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Müsteyde ERDOĞDULU (K-63)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği’’ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



2. 16.10.2021 tarihinde, Bahçeli’de, ikametgahında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Margaret SMITH (K-53)’in ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

18.10.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Ercan Havaalanında KKTC'ye giriş yapan M.A.S.(E-26)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, söz konusu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE SARHOŞLUK

18.10.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde İ.Ö.(E-37), 213 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada aralarında çıkan tartışma sonrası yine 130 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan H.G.(E-48) ile tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakları birbirlerine gelişigüzel salladıkları sırada H.G. sağ boyun kısmı, sol el bileği ve sol kaş seviyesinden hafif şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan H.G. Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. İ.Ö.(E-37), H.G.(E-48) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.A. (E-52) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

16.10.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Ela Nur GÜLTEKİN (K-17) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.