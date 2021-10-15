Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

14.10.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Alsancak’da faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olan S.A.A.(E-22)’ya verilmek üzere bırakılan paket içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilmesi üzerine, olay polisin bilgisine getirilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü bahse konu paket içersindeki maddenin yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunu tespit etmesi üzerine, otelde kalmakta olan S.A.A.(E-22) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.T.O.(E-29) ve A.O.A.(E-26) tutuklamıştır.

Soruşturma kapsamında A.T.O.’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tütün ile karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara, A.O.A.’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; yaklaşık 100 miligram ağılığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.10.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Ziyamet - Gelincik yol kavşağı üzerinde yapılan kontroller sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü İ.A.(E-20)’nın şüpheli hareketleri üzerine, bahse konu şahısın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

14-15.10.2021 tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi yapılmıştır.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde gerçekleştirilen kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 280 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, sigortasız araç kullanma suçundan dolayı bir araç trafikten men edilmiştir. Kontrollerde ayrıca tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.