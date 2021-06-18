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Polisten haberler..

18 Haziran 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

18 Haziran 2021 Cuma 12:02
Polisten haberler..
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD TASARRUFU

17.06.2021 tarihinde saat 22:30 sıralarında Güzelyurt’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen P.M.(E-25)’nin kullanımında bulunan araç ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


YANGIN

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17.06.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında Tuzluca'da, Tatlı Spor Klubüne ait lokal içerisinde, temizlik yapılıp, çöp ve kağıtların odun sobası içerisinde yakıldığı sırada odun sobasının aniden alevlenmesi sonucu, bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu 1 adet halı, 6 adet sandviç panel, 1 adet florasan lamba, 3 metre uzunluğundaki elektrik kablosu kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polis Basın BülteniPolisiye Olaylar
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