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Polisten haberler

14 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

14 Ekim 2021 Perşembe 12:26
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1.                13.10.2021 tarihinde, Mormenekşe’de, H.H.H.(E-34)’in kalmakta olduğu ikametgahında                  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emre olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklamış olup, soruşturma devam etmektedir.

2.        13.10.2021 tarihinde, Zümrütköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, N.Ö.(E-38)’nün üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 300 miligram ağırlığında eroin türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise bir adet metal dedektör bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


HIRSIZLIK

12.10.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Alsancak’ta bulanan bir ATM cihazı üzerinde Mehmet BARUT tarafından unutulan bankmatik kartı, E.K. (E-37) tarafından bulunup alındıktan sonra söz konusu kart ile adı edilenin hesabından 4.000 TL nakit paranın çekilmek suretiyle çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP (GELİŞME)

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12.10.2021 tarihinde, Lefkoşa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık, kasti hasar ve Ünal EROĞLU’nun darp edilmesi meselesi ile ilgili aranmakta olan H.Ö.(E-31) ve T.Y.(E-30), 13.10.2021 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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