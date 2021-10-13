banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP MYK bugün toplanıyor
YDP erken seçim istiyor
Meclis'te yine nisap sorunu
Meclis yine toplanamadı!
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Şaka gibi bile değilsiniz!
Şaka gibi bile değilsiniz!
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Kapat

Polisten haberler

13 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:51
Polisten haberler

ADAM ÖLDÜRME (GELİŞME)

06.01.2019 tarihinde, Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde yoldan yaklaşık 20 metre içeride battaniye ve siyah poşet içersine sarılı vaziyette bir kadın cesedi bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında konu cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olarak bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi HOP isimli kadın şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Dam Thi HOP’un öldürülmesi ile ilgili meselede zanlı olarak görülen S.S. (E-45), S.S. (E-17) ve S.S. (K-67) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

11.10.2021 tarihinde, rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Alsancak’ta sakin Ahmad SHAHZAD(E-40)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, SAHTE EVRAK DÜZENLEME, SAHTE EVRAĞI TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA MAL TEMİNİ

12.10.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastaneye giden Z.A.(E-22)’nın, doktor muayene odasına izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra masa üzerinde bulunan 3 adet kontrole tabi yeşil reçeteyi çalıp, yetkisi olmadığı halde reçetelerin üzerine yeşil reçete ile satılan ilaç isimlerini yazıp imzalamak suretiyle konu reçeteleri sahtelediği ve akabinde de konu reçeteleri Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eczaneye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahtekarlıkla yeşil reçeteye tabi ilaç temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

12.10.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, H.Ç.(E-26) konuşmak istediği gerekçesi ile Ünal EROĞLU’nun kullanımında bulunan aracına binip adı edilene elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği sırada, olay yerine başka bir araçla gelen A.U.G.(E-37) tasarrufunda bulundurduğu tecavüzkar alet olan plastik boru ile, H.Ö.(E-31) ve T.Y. ise adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip, Ünal EROĞLU olay yerinden koşarak uzaklaştığı esnada adı edilenler bahse konu şahsın aracının sağ ve sol arka, sol ön, ön ve arka camlarını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan adı edilen ati cep telefonunu çaldıkları tespit dilmiştir. A.U.G. ve H.Ç. tutuklanmış olup, H.Ö. ve T.Y. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BANKNOT TASARRUFU

12.10.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, M.I.(E-24)’ya ait ikametgah polis tarafından yapılan aramada sahte olduğuna inanılan JB12497174A, JB12497110A, JB12497183A, JB12497121A, JB12497175A seri numaralı toplamda 5 adet 20 Amerikan Doları banknot bulunarak emare olarak tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam  etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

02.10.2021 tarihinde, Güzelyurt’ta sakin Dang Thı MAY (K-45) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte paralara dikkat!
Sahte paralara dikkat!
Çınar tutuksuz yargılanacak
Çınar tutuksuz yargılanacak
Avukatın itirazı işe yaramadı
Avukatın itirazı işe yaramadı
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak
Gönyeli'de kasti hasar!
Gönyeli'de kasti hasar!
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Gönyeli'de meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Gönyeli'de meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı
Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi
Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim