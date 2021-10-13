Polisten haberler

ADAM ÖLDÜRME (GELİŞME)

06.01.2019 tarihinde, Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde yoldan yaklaşık 20 metre içeride battaniye ve siyah poşet içersine sarılı vaziyette bir kadın cesedi bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında konu cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olarak bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi HOP isimli kadın şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Dam Thi HOP’un öldürülmesi ile ilgili meselede zanlı olarak görülen S.S. (E-45), S.S. (E-17) ve S.S. (K-67) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

11.10.2021 tarihinde, rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Alsancak’ta sakin Ahmad SHAHZAD(E-40)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, SAHTE EVRAK DÜZENLEME, SAHTE EVRAĞI TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA MAL TEMİNİ

12.10.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastaneye giden Z.A.(E-22)’nın, doktor muayene odasına izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra masa üzerinde bulunan 3 adet kontrole tabi yeşil reçeteyi çalıp, yetkisi olmadığı halde reçetelerin üzerine yeşil reçete ile satılan ilaç isimlerini yazıp imzalamak suretiyle konu reçeteleri sahtelediği ve akabinde de konu reçeteleri Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eczaneye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahtekarlıkla yeşil reçeteye tabi ilaç temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK, KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

12.10.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, H.Ç.(E-26) konuşmak istediği gerekçesi ile Ünal EROĞLU’nun kullanımında bulunan aracına binip adı edilene elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği sırada, olay yerine başka bir araçla gelen A.U.G.(E-37) tasarrufunda bulundurduğu tecavüzkar alet olan plastik boru ile, H.Ö.(E-31) ve T.Y. ise adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip, Ünal EROĞLU olay yerinden koşarak uzaklaştığı esnada adı edilenler bahse konu şahsın aracının sağ ve sol arka, sol ön, ön ve arka camlarını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan adı edilen ati cep telefonunu çaldıkları tespit dilmiştir. A.U.G. ve H.Ç. tutuklanmış olup, H.Ö. ve T.Y. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BANKNOT TASARRUFU

12.10.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, M.I.(E-24)’ya ait ikametgah polis tarafından yapılan aramada sahte olduğuna inanılan JB12497174A, JB12497110A, JB12497183A, JB12497121A, JB12497175A seri numaralı toplamda 5 adet 20 Amerikan Doları banknot bulunarak emare olarak tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

02.10.2021 tarihinde, Güzelyurt’ta sakin Dang Thı MAY (K-45) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.