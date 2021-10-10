Polisten haberler

TABİPLER BİRLİĞİ YASASINA AYKIRI HAREKET

09.10.2021 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gönyeli’de, M.K.(K-32)’nin Tabipler Birliği’ne kayıtlı üye olmadığı halde bir şahsa tıbbi malzeme kullanmak sureti ile dudak büyütme operasyonu

gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.E.(K-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU(GELİŞME)



09.10.2021 tarihinde, Girne’de meydana gelen kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ile ilgili meselede tutuklu bulunan V.B(E-28)’nin ikametgahında yapılan aramada, 1 adet şarjör ve 9 mmçapında 165 adet canlı mermi daha bulunarak emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.



ARAÇ YANGINI

09.10.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Oğuz Umut Salel’in yönetimindeki salon araç ile Beylerbeyi bölgesi Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu bir sırada sebebi henüz tespit edilemeyen

bir nedenden araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu konu aracın arka kısmı hariç tüm bölümleri tamamen yanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.