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Polisten haberler

9 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:20
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

08.10.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde, C.J.N.(E-30), U.E.O.(E-30) ve C.M.E.(E-30)’un kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan arama sonucu, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve C.J.N.(E-30)’nin tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, M.C.Ç. (E-39)’nin kullanımda bulunan ve V.B(E-28), F.Y.(E-23) ve B.Ö.(E-28)’nün yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan arama sonucu, araç içerisinde bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet şarjör ve 9 mm çapında 13 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK
08.10.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir işletmeye ait büfe içerisinde bulunan 7 adet tahta, O.N.(E-49) tarafından yerinden sökülmek suretiyle çalındığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

08-09.10.2021 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve bahis evleri kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 520 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 132 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı toplam 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

YANGIN

08.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Mormenekşe Ağıllar Bölgesinde bulunan Memiş DÜZGÜN’e ait ağıl içerisindeki evde elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu bahse konu ev içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

08.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Courtyard Inn” restorana ait personel lojmanlarının çatısında bulunan elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu iki personel lojmanı ve içerisindeki muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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