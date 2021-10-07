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Polisten haberler

7 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

07 Ekim 2021 Perşembe 14:01
Polisten haberler

07.10.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, O.J.F.(E-22) ve V.O.I.(E-22)’nın kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ögütücü ve O.J.F.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 300 mg ağırlıgında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1.         03.10.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Cihangir’de balık satışı yapan bir iş yerinde çalışan A.Y.(E-29)’nin iki müşterinin yapmış olduğu alışveriş sırasında balıkları tarttığı esnada, tartıya balıkların haricinde ağırlık koyup kiloyu fazla göstererek müşterilerden 70.80TL’yi hile ile almak suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2.         10.06.2021-22.09.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren kripto para satışı yapan bir iş yerinde çalışan H.O.A.(E-19)’nın satmış olduğu kripto paralar karşılığında tahsil ettiği 13.041 Amerikan Dolarını iş yeri muhasebesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

   

KAYIP ŞAHIS

03.10.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa Yeni Sanayi Bölgesi’nde sakin Babul BABUL (E-41), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ANIZ YAKMAK

06.10.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Kılıçarslan’da, E.K.(E-63)’nin arazisi içerisinde bulunan anızları yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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