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Polisten haberler

4 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:36
Polisten haberler

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KAYIP ŞAHIS

01.10.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Dikmen’de sakin Muhammad MOHSAN (E-31), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 03–04 Ekim 2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 29 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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