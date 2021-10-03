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Polisten haberler

3 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

03 Ekim 2021 Pazar 12:27
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (EXTACY) TASARRUFU

02.10.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu M.L.J.(E-22)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda MDMA(extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 150 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


1. 30.09.2021 tarihinde, Aslanköy’de, Mehrijemal SHARİPOVA’ya ait olup ikametgahı önünde bulunan üç adet van kedisi cinsi kedi çalınmıştır. Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, bahse konu kedilerin A.C.(E-33) tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


01.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, İskele'de, Tatsiana KRAMARENKA’nın eşyaları içerisinde bulunan 3600 Amerikan Doları çalınmıştır. Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.S.(K-55) ve Y.Ş.(E-55) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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YANGIN

02.10.2021 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde bulunan Anadolu mahallesindeki bir arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu; Şakir DİNGİL’e ait 80 adet ahşap kasa, bir adet plastik su deposu ve su boruları, 50 adet zeytin ağacı, 1 adet harnup ağacı ve motorlu çapa yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 02–03 Ekim 2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 58 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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