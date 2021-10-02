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Polisten haberler

2 Ekim 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

02 Ekim 2021 Cumartesi 11:10
Polisten haberler

YANGIN
01.10.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Minareliköy Yasemin sokakta bulunan Mehmet ERDURAN’a ait ikametgahta, klima iç ünitesinde meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın sonucu ikametgahtaki bir yatak odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, diğer odalar ise kısmen yanmış ve islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA VE YASAL EMİRLERE UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01–02 Ekim 2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatine riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye HaberlerPolisiye Olaylar
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