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Polisten haberler

29 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni

29 Eylül 2021 Çarşamba 13:55
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

27.9.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mustafa ABUKAMİL(E-71), Lefkoşa’da tedavi görmekte olduğu özel bir hastanede yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.


ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

25.09.2021 tarihinde, rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Bilal Hasan HABİB (E-52)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU, İLAÇ ECZACILIK VE ZEHİRLER YASASINA AYKIRI HAREKET

28.09.2021 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolunun birinci kilometresinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.Y.(E-26)’nin kullanımında bulunan ve Ç.G.(E-23) ile D.C.G.(E-21)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 30 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 300 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gr ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık bir kilogram ağırlığında sentetik cannobionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, araçta yolcu olarak bulunan Ç.G.(E-23)’ye ait el çantasında yapılan aramda ise yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada M.Y.(E-26)’nin Lapta’daki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 0,10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile vücut geliştirmede kullanılan 6 adet ampül ve 5 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.F.İ.(K-23) ve D.İ.(E-28)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 0,100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, sourşturma devam etmektedir.

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28.09.2021 tarihinde, 19:30 sıralarında, Gönyeli’de, L.T.O(E-30)’nun kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE İZİNSİZ EMLAKÇILIK YAPMAK

09-18.09.2021 tarihleri arasında, Girne’de, H.Ş.(E-26)’nin kayıtlı emlakçı olmadığı halde, kendisini emlakçı olarak tanıtıp kiralık olmayan bir daireyi üç kişiye kiralayacağı vaadinde bulunuarak söz konusu şahıslardan 22.400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. H.Ş. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

Haziran 2020-Mart 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, R.A.(E-27) ve S.A.(K-27)’nın temizlik amacıyla gittikleri bir ikametgahtan; 1 adet kalem cüzdanı, para cüzdanını ve içerisinde bulunan 1 adet pırlanta ve nikah yüzüğünü ile 250 TL nakit parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18-28.08.2021 tarihleri arasında, Girne’de, C.A.U(E-32), araba satın alacağı gerekçesiyle başka bir şahıstan emaneten almış olduğu 11.500 TL parayı, araba satın almayıp harcadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye OlaylarPolis HaberleriPolis Basın Bülteni
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